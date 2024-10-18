Афиша Таганрога: куда пойти в пасмурные осенние выходные

Наступающие выходные хорошей погодой жителей и гостей Таганрога не побалуют – будет холодно, пасмурно и дождливо. Поднять настроение можно в наших учреждениях культуры, где пройдут интересные встречи для детей и взрослых.

В субботу большой музейный праздник о народных промыслах состоится в Таганрогском художественном музее. В воскресенье в драматическом театре – премьера спектакля «Единственный наследник». На мастер-классах, посвященных Дню отца, ждут ребят в арт-пространстве городского парка. Экскурсии и выставки предлагают музеи Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

19 октября с 11 до 18 часов – музейный праздник «Калейдоскоп народного творчества», к 100-летию Палехского промысла.

20 октября в 14 часов – экскурсия «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

19 октября в 13 часов – авторская программа Александра Юрьева «Листает осень календарь…» с участием Татьяны Соловьевой и Сергея Иванова.

С 21 октября – выставка работ преподавателей и учащихся Таганрогской детской школы искусств «Нам – 35!», к юбилею художественного и хореографического отделений. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». Открытие состоится 31 октября в 17 часов.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

22 октября в 15 часов – трансляция с сайта Культура. РФ. Н.В. Гоголь, «Ревизор» – спектакль Государственного академического Малого театра России (2013 г.). Режиссеры: Юрий Соломин, Василий Федоров. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

19 октября в 17 часов – спектакль «Каренины. Лабиринты памяти…».

20 октября в 17 часов – премьерная постановка «Единственный наследник», а для детей в этот день в 11 часов – сказка «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

С 24 по 27 октября – гастроли Новгородского академического театра им. Ф.М. Достовевского.

Парк КиО им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые проходят в арт-пространстве «Таганрогский трамвай»

19 октября с 11 до 13 часов – мастер-класс «Открытка для папы».

20 октября с 11 до 13 часов – мастер-класс «Подарок папе».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

19 октября в 18.30 – мистическая постановка «Мойры Богудонии».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

19 октября с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

19 октября в 12 часов – тематическая экскурсия «В кругу близких людей» (таганрогские родственники Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

19 октября в 16 часов – тематическая экскурсия «Чехов- лавочник».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

19 октября в 18 часов – историко-музыкальный вечер «С музыкой сквозь пространство и время…». Вокальная музыка великих зарубежных композиторов в исполнении Игоря Тавровского (баритон) и Елены Николаевой (фортепиано). Ведущая – историк Людмила Пархоменко.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

19 октября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

20 октября в 15 часов – экскурсия по выставке «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

19 октября в 12 часов – музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки», с мастер-классом «Птица счастья».

19 октября в 15 часов – тематическая экскурсия «Учитель, человек, писатель».

Фото театра им. А.П. Чехова