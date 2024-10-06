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Праздник народных промыслов пройдет в музее Таганрога

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19 октября, в субботу, в Таганрогском художественном музее состоится праздник «Калейдоскоп народного творчества», посвященный 100-летию одного из самых известных промыслов — Палеху.

Культура

В программе праздника, который будет проходить с 11 до 18 часов, — целая серия интересных и познавательных мастер-классов с погружением в тонкости гжельской, хохломской, семикаракорской народной росписи. Об истории и особенностях замечательных изделий из Палеха, Семикаракорска посетители узнают на увлекательных лекциях, а также увидят выставку палехских шкатулок и семикаракорской керамики из собрания ТХМ.

«Вечер завершится душевным выступлением городского хора русской песни под руководством Виктора Богатова. Праздник пройдет на фоне шедевров русского искусства XIX-XX веков», — рассказали в музее.

Фото ТХМ

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музеи Таганрога праздник Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда
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