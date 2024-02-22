Афиша Таганрога: что посмотреть на длинных выходных

Наступают трехдневные выходные, которые хотелось бы провести с пользой и интересно. Что подготовили учреждения культуры Таганрога? Вас ждут спектакли, выставки, концерты, экскурсии, посвященные нашим защитникам. Напомним, в программе – более 20 мероприятий. Состоятся и другие, не менее увлекательные встречи.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

23 февраля в 17 часов – музыкальная комедия «Небесный тихоход».

24 февраля в то же время – постановка «Макбет. NET».

25 февраля в 17 часов – постановка «Джек». А для детей 25 февраля в 11 часов – спектакль «Сказка старого замка».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904) 343-87-87)

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89)

23 февраля в 18.30 – постановка «33 счастья».

24 февраля в то же время – эксцентричная комедия «Зайка моя».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

23 февраля 14 часов – интерактивное мероприятие «О героях былых времен», для старших школьников, ко Дню защитника Отечества.

24 февраля в 14 часов – «На одной волне. Русскому музею с благодарностью…».

25 февраля с 11 до 18 часов – праздник в честь Дня экскурсовода «В музейном Лукоморье».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

25 февраля в 15 часов – концерт хора ветеранов городского Дома культуры.

28 февраля в 17 часов – музыкальный вечер «От чистого истока», посвященный композитору Евгению Крылатову. Принимают участие учащиеся и преподаватели ДМШ имени П.И. Чайковского, ДМШ имени А. Г. Абузарова, ансамбль скрипачей «Крещендо» детской школы искусств с. Николаевка, хореографический ансамбль «Антре» (студия «Грани», руководитель Ирина Колотило). На все мероприятия вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

23 февраля в 12, 14 и 16 часов – экскурсия по выставке «Защитникам Отечества посвящается…», в 11.00, 15.00 и 17.00 – экскурсия по выставке «Пластик. От сложному к простому».

Ежедневно с 10 до 17 часов продолжает работу выставка «Кладовая радости — традиции народного искусства».

24 февраля в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Скэт в Джазе». Музыкальное сопровождение: Рудольф Куркчиян – вокал, Евгений Соколовский – саксофон, Элина Келешян – рояль, Филипп Терацуян – контрабас, Григорий Дерацуев – барабаны.

25 февраля в 12 часов – лекция «К сведению почтеннейших гг. покупателей…» (о торговом Таганроге середины XIX века – начала ХХ в.)

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

23 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «События русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в письмах Чеховых и сообщениях таганрогских газет».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

23 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «Твори благо, бегай злого…», посвященная Году добрых дел. О традициях благотворительности в семье Чеховых и их окружения.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

Таганожцев приглашают принять участие в Фотоконкурсе «#Явмузее». Пришлите свое фото с понравившимся экспонатом или в одном из залов музея и сопроводите его текстом – впечатлениями о музее, выставке, экспонате. Победители фотоконкурса получат дипломы и подарки! Все подробности на публичной странице историко-краеведческого музея «Вконтакте» https://vk.com/public215802265

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

23 февраля в 15 часов – экскурсия «Троицкий на Таган-Роге – первая военно-морская база на Юге России».

24 февраля в то же время – экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

25 февраля в 15 часов – обзорная экскурсия по экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

24 и 25 февраля в 13 часов — интерактивная программа «Русский солдат умом и силой богат» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира.

Фото театра им. А.П. Чехова