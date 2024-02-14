Экскурсии и квесты: в Таганрогском художественном музее отметят День экскурсовода

Посетителей ТХМ ждут пешеходная экскурсия по городу, интерактивная театрализованная программа, мастер-классы, концерт.

Праздничное мероприятие «В музейном Лукоморье», посвященное Дню экскурсовода, будет проходить 25 февраля с 11 до 18 часов.

Разработана увлекательная программа, отражающая все виды деятельности музея для посетителей: это интересные экскурсии по залам ТХМ, скульптурному дворику, пешеходные экскурсии по исторической части города. А также квесты, мастер-классы для взрослых и детей, театрализация, интерактив, музыкальный концерт. Всем найдется мероприятие по возрасту и по душе, — рассказали в музее.