7 июня на подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Около 11.00 7 июня силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются, — написал глава региона.

Жители Дона в соцсетях отмечают — в это время слышали несколько взрывов в районе Донецка Ростовской области и Каменска.

Минобороны РФ сообщает, что часом раньше — в 10 часов 7 июня «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области».

Напомним, нынешней ночью над территорией Ростовской области был сбит беспилотник. Всего же с начала 2024 года силы ПВО отразили в регионе более 130 атак БПЛА.

Фото Евгения Бутылина (из архива «Таганрогской правды»