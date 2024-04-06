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7 апреля жители Дона могут бесплатно посетить Южный парк птиц «Малинки»

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Завтра, 7 апреля, в «Малинках» будет проходить праздник, посвященный Дню птиц. Вход для всех посетителей свободный, сообщает парк на своих страницах в соцсетях.

Новости Ростовской области

День птиц — это отличная возможность увлекательно провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями среди диких птиц и животных, — говорится в сообщении.

Посетителей ждут праздничные показательные кормления обитателей парка, завораживающие шоу фламинго, аратингов, малиновых кенгуру и пеликанов. А также выступление «крылатых ангелов» — артистов уличного театра «Ларамбла» и дискотека «Орнито отрыв — танцевальный позитив».

Южный парк птиц «Малинки» расположен в Красносулинском районе Ростовской области, вблизи города Шахты, на 1000 км федеральной трассы М-4 «Дон». Здесь обитают свыше 220 видов птиц и 17 видов млекопитающих. В парке — более 3 км прогулочных маршрутов, общая площадь территории 6,5 гектаров.

Фото Южного парка птиц «Малинки»

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Таганрогская правда
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