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Житель Таганрога сбывал наркотики через тайники на улицах города

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В Таганроге сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Таганрога

Установлено, что фигурант с помощью сети Интернет сбывал наркотики растительного происхождения. Он фасовал их в небольшие пакетики и размещал в тайниках-закладках. Недалеко от одного из них мужчина был задержан.

«Подозреваемого доставили в дежурную часть линейного отдела. В ходе личного досмотра полицейскими было обнаружено и изъято 18 свертков. Криминалистическое исследование показало, что данное вещество является канабисом (марихуанна) его масса составила более 44 грамм», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ —  «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что 11 лет колонии получил житель Таганрога, нанесший своему знакомому смертельный удар ножом.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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