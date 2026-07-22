46 педагогов из 22 регионов России прибыли в Таганрог в рамках «Методического вояжа»

Таганрог стал одной из ключевых точек масштабной Всероссийской педагогической экспедиции «Методический вояж: Дон-2026». 21 июля город принял 46 педагогов из 22 регионов страны.

Знакомство с Таганрогом началось с главной исторической достопримечательности — памятника Петру I. Теплую встречу гостям обеспечили лауреаты конкурса «Учитель Дона» разных лет: учитель физики школы №27 Дмитрий Критский, заместитель директора по воспитательной работе школы №27 Татьяна Ефименко и заместитель директора по воспитательной работе лицея №33 Наталия Насонова.

Торжественное открытие экспедиции, организованной состоялось 20 июля в Ростове-на-Дону. Масштабное мероприятие прошло в конференц-зале отеля «Дон Кихот». В нем приняли участие делегации из 22 регионов России — педагоги приехали, чтобы обмениваться опытом, обсуждать способы внедрения краеведения в учебный процесс и собирать методические материалы.

Ключевыми точками педагогического маршрута стали Народный военно-исторический музей «Самбекские высоты», Таганрог и его знаковые места, станица Старочеркасская и Новочеркасск — центры донского казачества, хутор Пухляковский, Семикаракорск и другие достопримечательности Ростовской области.

Педагогические экспедиции — это флагманская инициатива Всероссийского форума классных руководителей. Проект призван развивать систему наставничества, тиражировать эффективные воспитательные практики и укреплять межрегиональные связи между образовательными организациями России. Итогом экспедиции станет общее обсуждение портфеля практических идей для уроков истории, литературы, географии, основ безопасности и защиты Родины, технологии.

Ранее мы рассказывал и о том, что маршрут «Валдая» до Романовской стал самым длинным и живописным в акватории Дона.

Фото предоставлено Наталией Насоновой