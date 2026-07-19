Маршрут «Валдая» до Романовской стал самым длинным и живописным в акватории Дона

СПК «Дон» запустила сезонный маршрут в верховья Дона — теперь скоростные суда «Валдай 45Р» ходят до станицы Романовской Волгодонского района, сообщает перевозчик.

Путешествие по Дону обещает быть запоминающимся: пассажиров ждут широкие просторы реки и уникальная возможность пройти через четыре шлюза — Багаевский, Кочетовский, Константиновский и Николаевский, увидев процесс прохождения изнутри.

Рейсы в Романовскую из Ростова-на-Дону отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Обратные — по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте запланированы остановки в Старочеркасской, Пухляковском и Семикаракорске. Общее время в пути — 6 часов 55 минут.

В станице туристам предлагают посетить Музей краеведения Волгодонского района, парк «Русь», Храм Святого Архангела Михаила и сквер «Романовский». Кроме того, в Романовской есть базы для рыбалки и пляжного отдыха.

Добавим, что самый длинный и живописный маршрут по Дону на «Валдае» уже набирает популярность у любителей речных путешествий. А наиболее востребованными по-прежнему остаются направления Ростов-Азов и Ростов-Старочеркасская.

Фото: СПК «Дон»