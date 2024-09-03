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4 сентября в Таганроге начнут ремонт дороги на ул. Дзержинского

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4 сентября в Таганроге специалисты подрядной организации планируют приступить к ремонту дороги на улице Дзержинского – между улицами Фрунзе и Морозова. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#ЖКХ

В нашем городе будет дополнительно отремонтировано еще два участка дорог. На улице Дзержинского уже завтра собираются приступить к фрезерованию старого покрытия проезжей части. А на следующей неделе стартуют работы на улице Ленина – от улицы Дзержинского до улицы Москатова.

Кроме этого, до конца года в городе планируется установить три новых светофорных объекта на перекрестках с высокой интенсивностью движения. И на 15 участках автомобильных дорог выполнить строительство наружного освещения.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом ограничили движение по мосту через Миус на трассе Р-280.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»

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ЖКХ новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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