В Ростовской области задержали браконьера и обнаружили нелегальный цех по переработке рыбы, где среди прочего обнаружены осетры. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

В районе села Пешково Азовского района пограничный наряд задержал нарушителя, который перевозил 700 кг браконьерской рыбы частиковых видов. А потом в частном доме поселка Займо-Обрыв, куда направлялся фигурант, нашли подпольный цех. В холодильных камерах находилось около 3,5 тонн немаркированной рыбной продукции. В том числе 19 экземпляров осетровых весом 77 кг. Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей.

Сейчас по данному факту ведется документирование признаков составов преступлений сразу по двум статьям УК РФ. Виновнику может грозить до девяти лет лишения свободы.

Фото ПУ ФСБ по Ростовской области