31 декабря в Ростовской области дважды сработала система ПВО

Три украинских беспилотника сбито 31 декабря над территорией Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Около шести утра БПЛА силами и средствами ПВО был уничтожен над Ростовом. Еще два дрона сбиты около полудня над Новошахтинском.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 декабря в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо Сальска.

Фото Сергея Плишенко (из архива)