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29 декабря в Ростовской области снова сработала система ПВО

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Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Около полудня 29 декабря в Усть-Донецком районе сбит вражеский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Силы и средства ПВО продолжают работу.

UPD. 29 декабря, 14.08, врио губернатора Юрий Слюсарь: «В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место выехали дежурные службы».

Напомним, в ночь на 28 декабря российская система ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. 17 беспилотников самолетного типа были сбиты в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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БПЛА работа ПВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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