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17 беспилотников сбила ПВО над Ростовской областью в ночь на 28 декабря

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Очередную массированную атаку украинских БПЛА самолетного типа на Ростовскую область отразила система противовоздушной обороны ВС РФ.

#СВО

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА. Атака отражена в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал в своем Telegram-канале утром 28 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным оперативных служб,  пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 декабря помимо Ростовской области атакам ВСУ подверглись Белгородсская (11 БПЛА) и Воронежская (28 БПЛА) области.

Ранее мы рассказывали, что в многоквартирных домах Таганрога при воздушной тревоге двери убежищ будут открывать «умные домофоны».

Фото Минобороны РФ (из архива)

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Таганрогская правда
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