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26,6 млн рублей выделено на поддержку жителей Дона по соцконтрактам

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На оказание государственной социальной помощи по социальным контрактам малоимущим жителям Дона в феврале 2024 года выделено 26,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Такая мера обеспечит поддержку 95 семей. Всего с начала года с нарастающим итогом помощь получили 123 семьи на 32,9 млн рублей, сообщается на портале донского правительства.

Напомним, практика заключения соцконтрактов началась на Дону с 2013 года. Это безвозмездная форма государственной поддержки. Она помогает гражданам в поиске работы, открытии своего дела, ведении личного подсобного хозяйства и обеспечивает устойчивый рост доходов семей — в среднем, в полтора раза.

Решение о заключении контракта принимает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители общественных организаций, специалисты социальной защиты населения, службы занятости, управления экономического развития города, малого и среднего бизнеса.

Например, житель Таганрога Алексей Анохин открыл свой сварочный цех с помощью господдержки, заключив соцконтракт. А затем обратился в центр «Мой бизнес» за дополнительным финансированием и получил льготный микрозаём на закупку расходных материалов и аренду нового помещения.

По всем вопросам, связанным с заключением соцконтракта, можно обращаться в УСЗН Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2, каб. 207 или по телефону: 8(8634) 619 600.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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