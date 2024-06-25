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26 июня в Таганроге отключат светофор на улице Транспортной

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В среду, 26 июня, на одном из перекрестков Таганрога из-за проведения ремонтных работ не будет работать светофор. Об этом предупреждает официальный портал городской администрации.

#Безопасность

Светофорный объект отключат на пересечение улиц Транспортной и 2-й Советской с 9.00 до 16.00. Дорожное движение будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Водителей и пешеходов просят быть внимательными автомобильной дороге.

Ранее мы рассказали, что на улицах Таганрога проверили работу почти 230 светофоров.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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