Главная » #Безопасность

На улицах Таганрога проверили работу почти 230 светофоров

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

На улицах Таганрога ведутся работы по ремонту и обслуживанию светофорных объектов, сообщает МКУ «Благоустройство».

#Безопасность

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на минувшей неделе был проведен осмотр почти 230 светофорных объектов типа Т.1 и Т.7. Специалисты проверили их дневную видимость, хронометраж, провели профилактику, а при необходимости — ремонт. В частности было заменено 5 ламп в светофорных секциях, один светодиодный модуль, три «дорожных контролера» и так далее.

При обнаружении неполадок или перебоев в работе светофорных объектов жители Таганрога могут обращаться в диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (8634) 43-14-09 или 05.

Ранее мы рассказали, что с 24 июня в Таганроге на два месяца ограничили движение транспорта по улице Чехова.

Фото МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность новости светофоры Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru