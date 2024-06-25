На улицах Таганрога проверили работу почти 230 светофоров

На улицах Таганрога ведутся работы по ремонту и обслуживанию светофорных объектов, сообщает МКУ «Благоустройство».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на минувшей неделе был проведен осмотр почти 230 светофорных объектов типа Т.1 и Т.7. Специалисты проверили их дневную видимость, хронометраж, провели профилактику, а при необходимости — ремонт. В частности было заменено 5 ламп в светофорных секциях, один светодиодный модуль, три «дорожных контролера» и так далее.

При обнаружении неполадок или перебоев в работе светофорных объектов жители Таганрога могут обращаться в диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (8634) 43-14-09 или 05.

Ранее мы рассказали, что с 24 июня в Таганроге на два месяца ограничили движение транспорта по улице Чехова.

Фото МКУ «Благоустройство»