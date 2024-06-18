257 уголовных дел возбуждено на Дону в рамках операции «Путина-2024»

Итоги операции «Путина-2024» подведены на заседании рыбохозяйственного совета Ростовской области.

Двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб проводился в регионе с 1 апреля по 31 мая.

В профилактической операции принимали участие сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, МВД, ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, донских Минсельхозпрода, Минприроды, ветеринарного управления, департамента потребительского рынка и других ведомств.

В 2024 году в рамках «Путины» было выявлено 1085 нарушений законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, возбуждено 257 уголовных и 268 административных дел, — сообщил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

По оперативным данным, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил 19,2 млн рублей. В прошлом году этот показатель был выше и составлял 25,8 млн рублей, сообщает портал донского правительства.

Дополнительно в ходе выполнения контрольных мероприятий уполномоченными ведомствами проводись траления водных объектов, в результате которых изъято более 400 ставных сетей общей длиной порядка 40 км. При этом все жизнеспособные особи водных биологических ресурсов, включая особо ценные виды рыб, возвращены в естественную среду обитания.

Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила 40,9 млн рублей. В прошлом году она была существенно ниже и составляла 3,4 млн рублей.

Фото ПУ РО (из архива)