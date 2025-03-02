2 марта в музеях Таганрога провожают Масленицу

2 марта – проводы Масленицы. В Таганрогском музее-заповеднике масленичная «сырная» неделя была отмечена множеством тематических встреч, музейных программ, экскурсий.

О многих из них мы уже рассказывали, но ещё не о всех. Так, сотрудники культурно-образовательного отдела ТГЛИАМЗ в Литературном музее А.П. Чехова провели театрализованную программу «Здравствуй, барыня – широкая Масленица!». Веснушка-веселушка, Удалой молодец и сама главная героиня праздника рассказали детям об истории Масленицы, о традициях широких народных гуляний. Ребята показали ловкость, скорость и задор в весёлых испытаниях, а затем смастерили символ праздника – игрушку «Солнышко».

В Музее И.Д. Василенко завершение Масленицы отпраздновали вместе с воспитанниками детских садов № 102 и № 84. Познакомившись с историей и традициями каждого масленичного дня, дети стали участниками весёлых игр, шумных хороводов и забавных загадок. В завершение программы они поучаствовали в мастер-классе «Солнышко ясное», посмотрели мультфильм «Ишь ты, Масленица!».

Проводы Масленицы – многовековая традиция восточных славян. В последний день масленичной недели сжигали чучело зимы, что символизировало встречу весны. Получившийся пепел рассыпали по полям, веря, что это принесёт богатый урожай.

Ранее мы рассказали, что музей Таганрога проводит для школьников программы о традициях Масленицы.

Источник и фото tgliamz.ru