К жителям Дона стали обращаться мошенники, представляясь сотрудниками энергетической компании

Об участившихся случаях телефонного мошенничества жителей Дона предупреждает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Злоумышленники звонят потребителям электроэнергии и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Далее рассказывают, что у гражданина есть возможность установить дополнительные устройства к приборам учета, необходимые для дистанционного съема показаний. Для этого мошенники требуют назвать код, поступивший в СМС. Код нужен аферистам для доступа к персональным данным.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» напоминает: сотрудники компании никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли для входа в личные кабинеты, данные ИНН, СНИЛС, паспортные сведения, доступ к Госуслугам, а также не отправляют ссылки через мессенджеры и не просят осуществить переход по ним», — разъясняет пресс-служба компании.

Энергетики предупреждают: если вам поступил подобный звонок — это мошенники. А если вы или ваши близкие все же передали злоумышленникам свои персональные данные, то надо немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области мошенники звонят руководителям от имени ФСБ.

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