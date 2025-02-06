В Ростовской области мошенники звонят руководителям от имени ФСБ

Руководители предприятий, организаций, компаний Ростовской области столкнулись с новым видом мошенничества.

По видеосвязи к ним стали поступать звонки якобы от представителей ФСБ и других силовых структур. Во время звонка сообщается о внеплановых проверках и звучит просьба предупредить об этом сотрудников.

Под атаку аферистов попали и руководители донских СМИ. С таким «разводом» накануне столкнулся главный редактор ИА «Дон 24» Виктор Серпионов.

Мошенники используют нейросети, с помощью которых создают вполне реальные и очень убедительные изображения людей. А затем отправляют видеосообщения с лицом и голосом родственника, просящего перевести деньги, или непосредственного руководителя, требующего предоставить персональные данные сотрудников. Либо представителя силовых структур, предупреждающего о внезапной проверке, где также потребуются персональные данные коллег.

В случае с Виктором Серпионовым, для подтверждения якобы грядущей проверки кадрового состава, ему прислали липовый приказ ФСБ и некие дополнения к делу. При этом в документах были ошибки, а сам звонивший выдавал себя неграмотной речью.

Конечно, опытный руководитель на развод не повелся. Как и следует поступать в таких случаях, он обратился в правоохранительные органы. Ситуацию прокомментировали в УФСБ России по Ростовской области.

«Ведомство не рассылает официальные документы посредством мессенджеров и электронных почтовых сервисов, а также не проводит беседы с гражданами по телефону. При поступлении подобных писем рекомендуем игнорировать содержащиеся в них указания и блокировать контакт, с которого письмо поступило. На официальном сайте ФСБ России fsb.ru указаны все способы связи с подразделениями центрального аппарата и территориальными органами безопасности», — приводит ИА «Дон 24» рекомендации силовиков.

Также отмечается, что кроме фактических ошибок, которые могут увидеть в основном сотрудники ведомства, авторы подобных писем и звонков весьма своеобразно выражаются на русском языке. Вполне возможно, что следы таких мошенников ведут непосредственно в ЦИПсО Украины.

Иллюстрация: скрин липового приказа ФБС