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19 января на Пушкинской набережной Таганрога пройдет обряд освящения Крещенской купели

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19 января в 12 часов состоится обряд освящения Крещенской купели, расположенной на Пушкинской набережной Таганрога. Его проведут священнослужители городских приходов.

Город

Напомним, в нынешнем году для Крещенских купаний в городе оборудована одна купель. Она расположена на Пушкинской набережной, в районе кафе «Альбатрос».

Накануне обрядовых купаний дно купели обследовали спасатели. Здесь установлены помосты для безопасного входа в воду, оборудованы места обогрева, организовано дежурство экстренных служб до 20 часов.

«Напомню, купание в купели не является обязательным. Это дань традиции. Обращаюсь ко всем, кто все-таки планирует 19 января совершить омовение в Таганрогском заливе. Делайте это только в специально подготовленном месте. Прислушайтесь к своему здоровью, а главное — к советам медиков. Не устраивайте стрессовую ситуацию для неподготовленного организма. Пусть праздник Крещения принесет только мир, добро и положительные эмоции», — обратилась к таганрожцам глава города Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, когда в храмах Таганрога пройдут службы и освящение воды на Крещение в 2025 году.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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