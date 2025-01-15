Эксперт рассказал жителям Таганрога, о том опасны или полезны Крещенские купания

На самые популярные вопросы о пользе или вреде Крещенских купаний отвечает Алексей Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета.

— Каковы риски купания в ледяной воде на Крещение для неподготовленного человека?

— 99 % людей неподготовлены к погружению в ледяную воду. Моржевание — это длительный процесс, процесс привыкания к ледяной воде, привыкания организма, его реакций. Для неподготовленного человека погружение в такую воду — это невероятный стресс, который активизирует все фактически системы нашего организма, в том числе и сердечно-сосудистую, нервную и так далее. Но особую опасность представляет активизация именно сердечно-сосудистой системы, если человек имеет какую-то патологию. Это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. В таких случаях сердце может не пережить такого резкого стресса из-за спазма кровеносных сосудов или из-за форсированной работы сердца, которое не способно на такой форсаж.

— Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение, чтобы минимизировать риск для здоровья?

— На Крещение купаются только те самые моржи, которые практикуют это постоянно. Обычные люди окунаются. Это совершенно разные вещи. Чтобы себя подготовить, если человек действительно этого хочет, во-первых, нужно быть абсолютно трезвым, быть подготовленным физически, размяться, нужно подготовить организм к холодной воде. Естественно, действовать не в одиночку, в проверенных местах, в мелких местах, ни в коем случае не нырять без посторонней помощи. Потому что бывает много несчастных случаев, когда человека, например, уносит течением под лед, или когда он ныряет вместо того, чтобы погрузиться в воду.

— При каких заболеваниях купания противопоказаны?

— Это заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы. Были случаи, когда из-за начинающегося цирроза печени развивался синдром Мэллори-Вейсса (образование острых линейных разрывов слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка при рецидивирующей рвоте, сопровождающиеся кровотечением) на фоне погружения в ледяную воду.

— Как правильно выходить из проруби после купания?

Опять же, купаться не надо. Это троекратное погружение в воду. Причем руками нужно удерживаться за что-то. Просто окунаться в воду с головой. Вот и все. Выходить быстро, при помощи других людей. Сразу же укутываться в очень теплую одежду, обязательно шапку. И обязательно пить горячий чай с лимоном, медом, травами, и сразу идти в какое-то теплое помещение. Не допускать переохлаждения.

— Есть ли научные доказательства пользы Крещенских купаний для здоровья?

— Научных доказательств пользы крещенских купаний не существует абсолютно никаких. Ещё раз подчеркну, что речь идет об окунании, а не о купании. И то это является необязательной традицией на Крещение. Абсолютно ни один священник вам не скажет, что окунание в прорубь на Крещение – это обязательная процедура.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге на Крещение подготовят одну официальную купель.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»