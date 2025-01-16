В Таганроге 18 и 19 января, в Крещенский сочельник и на Богоявление (в праздник Крещения Господня), храмы ждут православных. В них пройдут литургии и обряды освящения воды.

Знакомим вас с расписанием служб, которое нам предоставило Таганрогское благочиние.

Свято-Никольский храм г. Таганрога (ул. Шевченко, 28, т. 8(8634) 36-15-57)

18 января – Божественная Литургия – с 08.00 до 10.00. Великое освящение воды – по окончании утреннего богослужения (ориентировочно с 10.00 до 16.00). Всенощное бдение – с 16.00 до 19.00.

19 января – Божественная Литургия – с 8.00. Освящение воды – с 10.00 до 16.00. Вечернее богослужение – с 16.00 до 17.00.

Свято-Георгиевский храм (пер. Машинный, 5, т. 8(8634) 61-75-12)

18 января – Божественная Литургия – с 07.30 до 9.30 Освящение воды – с 10.00 до 17.00. Вечерняя служба – с 17.00 до 19.30.

19 января – Божественная Литургия – с 08.00 до 9.30. Освящение воды – с 10.00 до 14.00.

Свято-Троицкий храм (ул. Чехова, 344/1, на Русском поле, т. 8(8634) 31-04-44)

18 января – Божественная Литургия – с 07:30 до 10:00. Освящение воды – с 10.00 до 14.00. Всенощное Бдение – с 17.00 до 20.00.

19 января – Божественная Литургия – с 7.30 до 9.30. Освящение воды – с 10.00 до 18.00.

Всехсвятский храм (пер. Лагерный, 2-в, на Старом городском кладбище, т. 8(8634) 64-44-72)

18 января – Божественная Литургия – с 08.00 до 10.00. Освящение воды – с 11.00 до 16.00. Всенощное Бдение – с 17.00 до 20.00.

19 января – Божественная Литургия — с 07.00 до 8.30. Освящение воды – с 11.00 до 17.00.

Одигитриевский храм (пер. 4-й Новый, 2, сквер на ул. Бакинской, т. 8(8634) 37-85-10)

18 января – Божественная Литургия – с 8.00 до 10.00. Освящение воды – с 11.00 до 18.00. Всенощное бдение – с 16.00 до 19.00.

19 января – Божественная Литургия – с 08.00 до 10.00. Освящение воды – с 11.00 до 17.00.

Храм Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Ватутина, 74, 8(8634) 64-54-54)

18 января – 7.30 – Царские часы. Литургия до 9.30. С 11.00 до 13.00 – освящение воды. 17.00 – Всенощное бдение, до 19.00. С 19.00 до 20.00 – освящение воды.

19 января – 7.30 – Литургия, до 9.30. 11.00 – 14.00 — Великое освящение воды (каждый час).

Храм святого преподобного Серафима Саровского (ул. Пархоменко, 58-2, т. 8-928-120-11-10)

18 января – Божественная Литургия – начало в 08.00, до 9.30. Освящение воды – с 10.00 до 14.00. Вечернее богослужение – с 17.00 до 19.30.

19 января – Божественная Литургия – начало в 08.00, до 9.30. Освящение воды – с 9.30 до 17.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул.1-я Линия, 152, т. 8(8634) 60-25-78)

18 января – Божественная Литургия – начало в 08.00, до 11.00. Освящение воды – с 11.00 до 13.00 и с 19.00 до 19.30. Всенощное бдение – с 17.00 до 19.00.

19 января – Божественная Литургия – начало в 08.00, до 10.30. Освящение воды – с 10.30 до 15.00.

Храм Ильи Пророка (мкр. Андреевский, ул. Победы, 112)

18 января – Божественная Литургия – с 9.00 до 10.30. Освящение воды – с 10.30 до 17.00. Всенощное бдение – с 17.00 до 19.00.

19 января – Божественная Литургия – с 9.00 до 10.30. Освящение воды – с 10.30 до 15.00.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют оборудовать одну купель для крещенских купаний.

Фото Владимира Прозоровского (из архива)