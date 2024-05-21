В августе планируют открыть водное сообщение между Ростовом и Таганрогом

В августе 2024 года судоходная компания «Дон» намерена запустить скоростные суда на подводных крыльях по водному маршруту «Ростов-Таганрог». Речь об этом шла на заседании правительства региона.

Судоходная пассажирская компания «Дон» создана в Ростовской области в 2023 году. В данный момент перевозчик организовал движение судов «Валдай 45Р» по направлению Ростов-Азов. Прорабатываются экскурсионные маршруты в станицу Багаевскую и Семикаракорск, которые тоже должны запустить этим летом.

Для водных перевозок из Ростова в Таганрог АО «СПК «Дон» планирует приобрести судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». О точной дате запуска водного сообщения между донской столицей и приморским городом, и цене на билеты пока не сообщается.

Ранее в компании рассказали, что рассматривается экскурсионный водный маршрут из Таганрога в город Калач-на-Дону Волгоградской области.

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