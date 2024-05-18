В Таганроге проходит межрегиональная творческая мастерская для писателей Южного федерального округа

В Таганроге с 15 по 20 мая проходит межрегиональная творческая мастерская для писателей ЮФО. Организатором мероприятия выступает Ассоциация союзов писателей и издателей России.

В рамках мастерской проводятся мастер-классы и открытые дискуссии с известными российскими писателями, а также большая лекционная программа, посвященная современной поэзии и прозе, истории литературы, различным эстетическим и правовым вопросам творческой деятельности, сообщается на портале донского правительства.

Ростовская область стала первым регионом, который в 2024 году принимает творческую мастерскую. Для нас это большая честь. Благодаря мастерской свой профессиональный уровень повысят 40 начинающих литераторов юга. Это поэты, прозаики, драматурги и детские писатели, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Уверен, что мастерская будет способствовать сохранению и развитию донской культуры, ее популяризации.

Для справки

Ассоциация союзов писателей и издателей России учреждена в декабре 2020 года. Деятельность ассоциации получила поддержку в рамках федерального проекта «Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве» государственной программы РФ «Информационное общество».

Ранее мы сообщали, что в Таганроге 17 мая открылась ярмарка книжной продукции.

Фото donland.ru