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В Таганроге открылась книжная ярмарка

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Она проходит в рамках Чеховского книжного фестиваля.

Культура

Традиционная ярмарка книжной и сувенирной продукции открылась сегодня на улице Петровской в Таганроге, возле Центральной публичной библиотеки им. А.П.Чехова. С изделиями декоративно-прикладного творчества ознакомился посетивший ярмарку глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

В своем телеграм-канале он отметил, что многие товары уникальны, напомнив таганрожцам и гостям города, что книжная ярмарка будет работать до 19 мая, с 10 до 19 часов.


Напомним, в эти дни в Таганроге проходит масштабный культурно-просветительский форум — Чеховский книжный фестиваль. В этом году он приурочен к Году семьи и посвящен трем юбилейным датам: 100-летию журнала «Мурзилка», 100-летию поэтессы Юлии Друниной, 225-летию Александра Пушкина. В ходе фестиваля, с 17 по 19 мая, запланировано проведение более 65 мероприятий для детей и взрослых на 30 площадках.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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