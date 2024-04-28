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Пожарно-спасательные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности

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На майские праздники все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных, сообщается на портале донского правительства.

Новости Ростовской области

На всех предприятиях коммунального комплекса региона установлено круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала. Для ликвидации возможных аварийных ситуаций подготовлены ремонтно-восстановительные бригады и техника.

Для контроля пожароопасной обстановки, профилактики возникновения природных пожаров, их тушения и защиты от них населенных пунктов сформирована группировка сил и средств, которая насчитывает более 20 тысяч человек (в том числе более 4 тысячи добровольцев) и около 2 тысяч единиц средств пожаротушения, — рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Усилена профилактическая работа в населенных пунктах и садоводческих товариществах. Профилактические рейды проведут сотрудники регионального департамента по предотвращению и ликвидации ЧС, ГУ МЧС России по Ростовской области, казаки и добровольцы.

Напомним, с 28 апреля на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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