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На Дону после непогоды восстановлено 3100 объектов электроснабжения

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Энергетики Ростовской области продолжают работать в особом режиме, ликвидируя последствия непогоды. По данным на 14 февраля, без электричества остаются порядка 30 тысяч потребителей в 56 населенных пунктах.

Новости Ростовской области

Ситуацию с восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды районах обсудили сегодня, 14 февраля, на внеплановом заседании оперштаба, которое провел заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В настоящее время восстановлено более 3100 объектов электроснабжения. — В аварийно-восстановительных работах задействовано порядка 200 бригад, 687 специалистов и 238 единиц техники. Энергетики восстановили высоковольтные линии и сейчас приступили к устранению повреждений на уличных сетях. Работы не прекратятся до полной ликвидации последствий непогоды, — отметил замгубернатора.

По данным муниципалитетов Дона, в настоящее время тепло- и водоснабжение, а также водоотведение осуществляется в штатном режиме. Электроэнергия восстановлена на всех объектах жизнеобеспечения.

Хочу выразить благодарность энергетикам, которые участвуют в устранении последствий непогоды. Благодаря вашей слаженной, оперативной и профессиональной работе ситуация улучшается, — подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото Россети Юг

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Таганрогская правда
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