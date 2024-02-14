На Дону после непогоды восстановлено 3100 объектов электроснабжения

Энергетики Ростовской области продолжают работать в особом режиме, ликвидируя последствия непогоды. По данным на 14 февраля, без электричества остаются порядка 30 тысяч потребителей в 56 населенных пунктах.

Ситуацию с восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды районах обсудили сегодня, 14 февраля, на внеплановом заседании оперштаба, которое провел заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В настоящее время восстановлено более 3100 объектов электроснабжения. — В аварийно-восстановительных работах задействовано порядка 200 бригад, 687 специалистов и 238 единиц техники. Энергетики восстановили высоковольтные линии и сейчас приступили к устранению повреждений на уличных сетях. Работы не прекратятся до полной ликвидации последствий непогоды, — отметил замгубернатора.

По данным муниципалитетов Дона, в настоящее время тепло- и водоснабжение, а также водоотведение осуществляется в штатном режиме. Электроэнергия восстановлена на всех объектах жизнеобеспечения.

Хочу выразить благодарность энергетикам, которые участвуют в устранении последствий непогоды. Благодаря вашей слаженной, оперативной и профессиональной работе ситуация улучшается, — подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото Россети Юг