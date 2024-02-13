В Ростовской области продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших районах

Сегодня, 13 февраля, на энергообъектах работают около 200 бригад из 600 человек и 224 единицы техники, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным дежурных служб, восстановлено электроснабжение в Зимовниковском, Волгодонском, Мартыновском, Семикаракорском, Родионово-Несветайском районах и Донецке. В остальных территориях работы на энергообъектах продолжаются, — написал Василий Голубев.

Восстановлено тепло- и водоснабжение 80% потребителей. Продолжаются работы на водопитающих скважинах в Красносулинском, Октябрьском и Цимлянском районах, а также на 5 котельных в Цимлянском районе.

Напомним, в круглосуточном режиме донские энергетики работают с 10 февраля. На помощь к ним прибыли бригады из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.

Пик массовых отключений пришелся на середину дня, 11 февраля, — без энергоснабжения оставались порядка 250 тысяч человек в 350 населенных пунктах. В 23 городах и районах области с 11 февраля введен режим повышенной готовности.

Фото Россети Юг