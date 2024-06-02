15 донских спортивных лошадей экспортировано в Монголию

Из Ростовской области в Монголию на этой неделе экспортировано 15 спортивных лошадей, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Все животные прошли ветеринарный контроль в пункте ветоформления. Специалисты убедились, что все лошади клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.

Разрешение на вывоз сельскохозяйственных животных с территории Российской Федерации выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что в Ростовском зоопарке новорожденных тигрят выкармливали люди.

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