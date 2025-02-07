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12 трамвайных остановок разбили вандалы в Таганроге в 2024 году

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Неутешительной статистикой за 2024 год поделился на своих информационных ресурсах «Таганрогский трамвай». Печальный итог года — 42 ДТП, 12 разбитых остановочных павильонов и 623 часа простоя.

Новости Таганрога

«2024 год стал для «Таганрогского трамвая» насыщенным и полным значимых событий. Мы продолжили активное развитие, завоевали новые награды и, конечно, помогли тысячам таганрожцев добраться до своих мест назначения вовремя. Однако год не обошелся и без неприятных ситуаций», — рассказали в компании.

Так, за год было разбито 12 остановочных павильонов. 8 раз сотрудникам «Таганрогского трамвая» приходилось вызывать полицию из-за неадекватного поведения пассажиров. Произошло 42 ДТП с участием трамваев, в большинстве случаев — по вине автомобилистов. 623 часа трамваи простаивали по причине нештатных ситуаций.

«Надеемся, что в этом году общими усилиями мы сможем сократить число негативных происшествий с трамваями. Призываем вас быть осторожными и внимательными на дорогах и внутри общественного транспорта. Вместе мы сможем сделать дороги Таганрога безопасными для всех», — обратился «Таганрогский трамвай» к пассажирам и участникам дорожного движения.

Ранее мы сообщали о том, что коллектив «Таганрогского трамвая» помог найти потерявшуюся пенсионерку.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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