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Коллектив «Таганрогского трамвая» помог найти потерявшуюся женщину

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Волнительной историей с «Таганрогской правдой» поделился житель нашего города Андрей. 5 февраля он чуть не потерял тещу. Пожилая женщина страдает деменцией.

Город

Андрей рассказал, что 74-летняя пенсионерка периодически забывает, как ее зовут, и уж тем более, откуда она. И не всегда у нее есть при себе документы. Например, как-то она ушла в неизвестном направлении, нашли женщину в соседней станице, в 20 км. Правда, случилось это в летнее время.

Нынешнее исчезновение произошло уже зимой. Супруг закрыл жену ненадолго в машине, вышел в стоматологию. А женщина легко справилась с замком на двери и исчезла. Это случилось 5 февраля около 10 утра. Когда немолодой мужчина обнаружил пропажу, у него поднялось давление, стало болеть сердце. Позвонил родственникам. Примерно час перепуганная семья пыталась разыскать женщину своими силами, что не принесло результатов.

«Мы отправились в полицию, откуда фото тещи немедленно разослали по всем постам. Однако и это не помогло. Тогда друзья семьи предложили обратиться в диспетчерский пункт «Таганрогского трамвая», к его сотруднице — Ларисе Алексеевне», — вспоминает Андрей.

Оказывается, у транспортной компании есть свой чат. Уже через 15 минут после обращения «беглянка» отыскалась. Выяснилось, что женщина, которая выглядела вполне прилично, каталась по городу на трамваях и делала пересадки на разных маршрутах.

Неравнодушный к чужой беде коллектив «Таганрогского трамвая» быстро вычислил — куда и в какое время перемещалась потерянная родственница. В кратчайшее время, в течение получаса, на конечной остановке по ул. Розы Люксембург пожилую женщину вернули плачущим от радости и облегчения домочадцам.

Семья бесконечно благодарна за оказанную помощь диспетчерам, водителям и контролерам «Таганрогского трамвая», а также всем, кто помогал в поисках.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото для иллюстрации Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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