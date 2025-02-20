100 тонн фисташек завезли в Ростовскую область из Ирана

С начала нынешнего года на склады временного хранения в Ростовской области поступило более 100 тонн фисташек, сообщает региональный Россельхознадзор.

Орехи были доставлены на склады в Батайске и Новошахтинске из Ирана.

«Продукция ввезена на территорию Российской Федерации в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», — пишет источник.

На партии орехов грузополучателю выданы акты карантинного фитосанитарного контроля. Сейчас вся продукция уже выпущена в продажу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовскую область из Бельгии доставили 427 тонн табака.

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