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100 квадратов фермерского поля сгорело в Ростовской области

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Огонь уничтожил 100 квадратов фермерского поля в Красносулинском районе Ростовской области. Виновником возгорания стал местный житель.

Новости Ростовской области

ЧП произошло в хуторе Первомайском — на площади в 100 кв. метров загорелось фермерское поле.

«Виновником пожара оказался мужчина, убиравший по соседству свой участок от сухостоя. Теперь ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что только штрафом нарушитель отделался по счастливой случайности — урожай на сгоревшем поле уже собрали. Иначе виновник возгорания был бы привлечен к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что 29 сентября в Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся лес в Милютинском районе.

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МЧС пожар пожароопасность природный пожар ЧП
Таганрогская правда
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