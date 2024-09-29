100 квадратов фермерского поля сгорело в Ростовской области

Огонь уничтожил 100 квадратов фермерского поля в Красносулинском районе Ростовской области. Виновником возгорания стал местный житель.

ЧП произошло в хуторе Первомайском — на площади в 100 кв. метров загорелось фермерское поле.

«Виновником пожара оказался мужчина, убиравший по соседству свой участок от сухостоя. Теперь ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что только штрафом нарушитель отделался по счастливой случайности — урожай на сгоревшем поле уже собрали. Иначе виновник возгорания был бы привлечен к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что 29 сентября в Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся лес в Милютинском районе.