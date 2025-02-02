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Звуки взрывов: 2 февраля вечером ПВО сработала за пределами Таганрога

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Об этом в 22.29 горожанам сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Город

«Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Поясню. Сработала система ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная. Ещё раз обращаю внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению. Не поддавайтесь панике!», — написала глава Таганрога в своих соцсетях.

Отметим, что 2 февраля средства РЭБ отразили три атаки БПЛА на Ростовскую область — ранним утром в Куйбышевском районе, днем — по юго-западу региона и вечером — в Миллеровском районе.    

«В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь 2 февраля в 21.37.  

Фото Сергея Плишенко из архива «Таганрогской правды» 

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Таганрогская правда
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