Один беспилотник уже сбит силами российской ПВО.
«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается», — сообщил в полдень 2 февраля глава донского региона Юрий Слюсарь.
Напомним, ранним утром 2 февраля в Куйбышевском районе Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.
URD: в 12.54 объявлен отбой беспилотной опасности — врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото из архива «Таганрогской правды»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».