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По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Один беспилотник уже сбит силами российской ПВО.

Новости Ростовской области

«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается», — сообщил в полдень 2 февраля глава донского региона Юрий Слюсарь.

Напомним, ранним утром 2 февраля в Куйбышевском районе Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.

URD: в 12.54 объявлен отбой беспилотной опасности — врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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