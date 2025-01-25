Зимний концерт прошел в детской филармонии Таганрога

24 января в детской филармонии «Музыкальная палитра» Дворца детского творчества состоялся концерт «Какого цвета снег?».

В исполнении хоровых коллективов «Радуга» и «Консонанс» (руководитель Ольга Медик, концертмейстеры Юлия Приходько и Раиса Заиченко) прозвучали песни о снеге, вьюге, зимних забавах. Стройное хоровое пение сопровождалось чудесным видеорядом, создавая атмосферу зимнего волшебства.

Изюминкой концерта стали задорные танцы хореографических ансамблей «Овация» (руководитель Анна Еремчук) и «Арабеск» (руководители Евгения Китайская и Татьяна Роговая). Оркестр шумовых и ударных инструментов «Брио» (руководитель Светлана Пико) порадовал зрителей виртуозной игрой и заслужил бурные аплодисменты.

Программа концерта получилась яркой и интересной. Ведущие Дмитрий Вакуленко, Ева Парчевская и любознательная Варя Уколова легко и непринужденно рассказывали о красоте зимней природы, загадывали загадки и даже устроили музыкальное соревнование, в которое с удовольствием включились не только дети, но и взрослые.

Концерт получился очень насыщенным, прошел на одном дыхании и подарил слушателям много ярких эмоций, наполнил сердца ощущением чуда, радостью и добром. Все участники концерта, и исполнители, и зрители получили заряд положительных эмоций и отличного настроения.

Напомним, первая в Ростовской области детская филармонии открылась на базе ДДТ Таганрога осенью прошлого года.

Наталья Слуцкая, фото ДДТ