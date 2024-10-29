В Таганроге открылась первая на Дону детская филармония

Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие первой в Таганроге и Ростовской области детской филармонии «Музыкальная палитра». На праздник пришли юные зрители из различных школ города, педагоги-музыканты и почетные гости.

В приветственном слове директор ДДТ Елена Кирьякова отметила, что для Таганрога это знаменательное событие.

«Очень важно приобщать детей к миру искусства! Филармония не только значительно расширит кругозор и эрудицию школьников, но и станет важным инструментом для воспитания самых высоких и благородных чувств», — подчеркнула Елена Кирьякова.

Идея создания детской филармонии принадлежит руководителю хоровых коллективов «Радуга» и «Консонанс» Дворца детского творчества Ольге Медик. Благодаря поддержке директора ДДТ, мечта сбылась.

В честь открытия детской филармонии хоровые коллективы «Радуга» и «Консонанс» подготовили музыкальное путешествие в удивительный, яркий и звонкий мир птиц. Обаятельные ведущие Дмитрий Вакуленко и Ева Парчевская стали гидами этого путешествия. Они в игровой форме знакомили зрителей с пернатыми, загадывали загадки и даже организовали «птичий» хор, в котором с удовольствием участвовали все ребята. А дирижировала этим хором Ольга Медик.

На первом концерте детской филармонии прозвучали произведения русских и современных композиторов о птицах, которые сопровождались видео. Юные зрители смогли не только увидеть самых разных пернатых, но и услышать их пение. А сколько эмоций вызвала «Опера птиц», в которой пение 60 видов пернатых певчих синхронизировано с оперой Моцарта «Волшебная флейта»!

Детская филармония — это уникальная площадка для развития и поддержки талантливых детей. Это не кружок, не секция и даже не музыкальная школа. Это территория профессионального совершенства. И у создателей филармонии «Музыкальная палитра» уже есть грандиозные планы на будущее.

Наталья Слуцкая, фото ДДТ