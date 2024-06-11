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Журналистов Дона приглашают участвовать в конкурсе «В фокусе – семья»

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В июне в Ростовской области стартовал региональный этап XV Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – семья».

Новости Ростовской области

Конкурс проводится в рамках Года Семьи в России  и призван стимулировать создание публикаций на тему семейных ценностей, ответственного материнства и отцовства, благополучного детства.

Организатором Всероссийского конкурса выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизаторы в Ростовской области – региональные министерства труда и соцразвития и региональной политики и массовых коммуникаций.

Участниками конкурса могут стать авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-СМИ, теле- и радиокомпании) в период с сентября 2023 по сентябрь 2024 годов. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные юными журналистами в возрасте 13–18 лет (специальная категория «Работа юнкора»). Отдельно будут оцениваться работы новостного формата (специальная категория «Новости»).

Отбор журналистских работ проводится по семи номинациям:

  • «Жизнь замечательных семей» — публикации, посвященные дружным, успешным, социально активным семьям;
  • «Миссия: быть родителем» — о роли родителей в жизни каждого ребенка и примерах конструктивного решения проблем в воспитании детей разного возраста;
  • «Помощь рядом» — истории семей с детьми, получивших помощь современных социальных служб и преодолевших  трудную ситуацию;
  • «Статус: особенная семья» — истории семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
  • «Мы вместе!» — о семьях мобилизованных граждан, добровольцев, военнослужащих, участвующих в СВО;
  • «По семейным обстоятельствам» — публикации о приемных семьях и семьях, нуждающихся в особом внимании и поддержке;
  • «История рода» — работы, посвященные изучению истории предков, ставших примером для молодого поколения.

Заявочная кампания регионального этапа продлится до 1 сентября нынешнего года. Участники должны предоставить свои материалы, заявки и согласие для обработки персональных данных в региональный оргкомитет на электронный адрес MinregRO@yandex.ru. Контактное лицо – специалист-эксперт отдела развития средств массовой информации управления по взаимодействию со СМИ министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Круглова Анна Юрьевна, телефон: +7 (863) 240-50-90.

Лучшие материалы, отобранные региональной комиссией, продолжат участие в федеральном этапе XV Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – семья», итоги которого подведут в декабре. Победителям будет присвоен почетный статус Специального корреспондента Года Семьи.

Фото fond-detyam.ru

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Год семьи конкурс для СМИ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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