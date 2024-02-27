Журналистов Дона приглашают к участию в конкурсе «Семья и будущее России»

Впервые в отдельной номинации будут представлены молодые авторы. Подать заявку можно до 25 июля 2024 года.

1 марта стартует прием заявок от журналистов и медиа исследователей на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России-2024».

Организаторы конкурса — Фонд Андрея Первозванного, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд целевого капитала «Истоки» приглашают авторов принять участие в конкурсе материалов, научных работ и социальных проектов на семейную тематику.

Совсем недавно семейная тематика в большинстве СМИ страны была не популярна, как говорится — «не формат». Сегодня же в год выходят десятки тысяч материалов о радостях и горестях российских семей. Во многом изменению тенденции способствовал Конкурс «Семья и будущее России».

С 2014 года в конкурсе приняли участие около 3000 журналистов, приславших более 46 500 работ. В 2023 году на конкурс поступило 544 заявки из 76 регионов России. В октябре 2023 года для 162 финалистов конкурса прошла научно-практическая конференция.

По оценкам руководителей Союза журналистов России, факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, конкурс «Семья и будущее России» один из крупнейших российских журналистских конкурсов по количеству поступающих в оргкомитет материалов.

В 2024 году организаторы конкурса приняли решение открыть отдельную номинацию «Молодой журналист» для всех видов СМИ. Цель этого шага — поддержать молодых авторов, которые ранее соревновались наравне с маститыми коллегами. Молодые журналисты – это авторы с 18 до 30 лет. При предоставлении заявки в данную номинацию конкурсанту нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике.

Работы на конкурс принимаются с 1 марта до 25 июля 2024 года.

В 2024 году к участию в конкурсе принимаются заявки-анкеты журналистов, зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также заявки-анкеты представителей вузов.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету заявителя в Google Формы ЗДЕСЬ.

Положение о конкурсе

Источник fap.ru