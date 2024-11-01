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Жителю Дона грозит пять лет за хранение охотничьего обреза

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В Ростовской области транспортные полицейские задержали 35-летнего жителя города Миллерово, который незаконно хранил дома охотничий обрез, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Оружие полицейские нашли и изъяли во время обыска в домовладении.

«По результатам исследования экспертов представленный предмет является – двуствольным гладкоствольным, охотничьим, огнестрельным оружием, изготовленным промышленным способом, в которое внесены изменения — укорачивание ствола и ложа. Для производства выстрела пригоден», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УУК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что таганрожец получил срок за грабеж на территории вокзала.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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