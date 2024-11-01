Жителю Дона грозит пять лет за хранение охотничьего обреза

В Ростовской области транспортные полицейские задержали 35-летнего жителя города Миллерово, который незаконно хранил дома охотничий обрез, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Оружие полицейские нашли и изъяли во время обыска в домовладении.

«По результатам исследования экспертов представленный предмет является – двуствольным гладкоствольным, охотничьим, огнестрельным оружием, изготовленным промышленным способом, в которое внесены изменения — укорачивание ствола и ложа. Для производства выстрела пригоден», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УУК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото УТ МВД России по СКФО