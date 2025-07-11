Жителю Дона грозит до 7 лет колонии за призывы к терроризму

Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

В Аксайском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела о публичном призыве к терроризму. Об этом сообщили в региональном следкоме. 35-летний житель района обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, мужчина, действуя умышленно, разместил в социальной сети «текстовой комментарий, содержащий призывы к террористической деятельности». Данный комментарий не остался без внимания сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи, по которой обвиняется дончанин, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или вплоть до лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Фото: следком РО