Жителям Таганрога врач рассказал о вреде энергетиков и привыкании к ним

При высоких нагрузках и недостаточном количестве сна люди ищут способ взбодриться и сохранить концентрацию внимания. Один из таких способов – энергетические напитки.

Как энергетики влияют на организм человека? Могут ли они вызвать привыкание? Какие могут быть последствия для здоровья и существует ли допустимая дозировка энергетиков? Об этом рассказала Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО.

Как работают энергетики и как они влияют на организм? Вызывают ли энергетики привыкание? Если да, по почему?

Энергетики – это разновидность газированных напитков, содержащих стимулирующие компоненты, которые повышают физическую и умственную активность. Состав энергетиков почти одинаков. Главный ингредиент – кофеин. Он оказывает активизирующее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. Под его влиянием усиливаются сердечные сокращения, повышается артериальное давление. Аналогичный эффект имеет и таурин, также в высокой концентрации входящий в состав тонизирующих напитков.

В энергетики часто в большом количестве добавляют витамины группы В, переизбыток которых может отрицательно сказаться на состоянии сосудов головного мозга, функциональной активности сердца и сосудов, что становится причиной развития метаболических нарушений (ожирения, диабета).

Кофеин стимулирует синтез дофамина, это приводит к изменениям в работе нервной системы. Поэтому длительное постоянное употребление энергетиков может вызвать развитие зависимости.

Чем вредны для здоровья энергетики и чем они особенно вредны для подростков?

Компоненты, входящие в состав энергетиков, оказывают сильный стимулирующий эффект на организм, в том числе за счет очень высоких концентраций. Воздействие этих веществ пагубно отражается на здоровье.

Систематическое употребление тонизирующих напитков может привести к нарушению аппетита, расстройствам сна, утомлению, повышенной раздражительности и тревожности, проблемам с вниманием, к дисфункциям сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

Есть ли безопасная для здоровья дозировка энергетика? И если да, то какая дозировка вредна/опасна для здоровья?

Если полностью отказаться от энергетиков очень трудно, то следует свести их употребление к минимуму – не более 250 мл в сутки. При этом нужно помнить о противопоказаниях.

Категорически запрещено употреблять энергетики вместе со спиртосодержащими напитками, поскольку при таком сочетании усиливается интоксикация организма. Нельзя пить энергетические напитки сразу после активной физической нагрузки. Дополнительное стимулирующее воздействие, которое они оказывают, может вызвать перенапряжение организма. Употребление энергетических напитков вместе с напитками, содержащими кофеин, также имеет неблагоприятные эффекты.

Кому противопоказано пить энергетики?

Тонизирующие напитки запрещено пить детям младше 18 лет, беременным, женщинам в период грудного вскармливания, людям, имеющим хронические болезни, патологии пищеварительной системы, заболевания сердца и сосудов, болезни центральной нервной системы, эндокринные нарушения, а также пожилым людям.

Какие есть альтернативные методы взбодриться без использования запрещенных/вредных веществ?

Чтобы повысить работоспособность и сохранить бодрость духа нужно грамотно выстроить и соблюдать режим дня. Лучше всего чередовать умственные нагрузки с физической активностью, желательно на свежем воздухе.

Необходимо наладить сон, которому следует посвятить до 8 часов в сутки.

Полноценное разнообразное питание (с обязательным включением в рацион животного белка, продуктов, богатых витаминами, минералами, омега-3 жирными кислотами, овощей и фруктов) обеспечит организм необходимыми веществами, в том числе для поддержания бодрости. При отсутствии противопоказаний взбодриться и улучшить настроение поможет пара долек горького шоколада.

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