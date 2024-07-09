Жителям Таганрога рассказали о том, какие штрафы могут грозить лихачам на электросамокатах

На этой неделе Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения электросамокатчиками и велосипедистами.

Российские парламентарии предлагают ввести штрафы за управление средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения, за нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди; а также за оставление места ДТП и превышение скорости, сообщает Госдума на своих информационных ресурсах.

«В последние несколько лет фиксируется постоянный рост аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Часто жертвами ДТП становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей», — подчеркивает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, который рассмотрит парламент на пленарном заседании, дополнит главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами.

За особо грубые нарушения — например, езду в состоянии алкогольного опьянения — штраф может составить до 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге у владельцев пунктов проката изъяли 49 электросамокатов.

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