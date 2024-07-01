На улицах Таганрога проходят рейды по изъятию электросамокатов, размещенных владельцами пунктов проката на муниципальной земле без разрешительных документов. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

За неделю участниками рейдов, среди которых есть сотрудники полиции, изъято 49 средств индивидуальной мобильности.

Как пояснил Андрей Фатеев, предпринимателям необходимо оформить разрешение в Комитете по управлению имуществом.

«Процедура несложная, а выигрывают все стороны. Владелец проката использует землю на законных основаниях, пользователи СИМ получают уверенность в надежности арендуемого электросамоката и качестве предоставляемой услуги, а муниципалитет гарантию, что арендованное место будет содержаться в надлежащем виде», — отметил глава городской администрации.

Однако, несмотря на предупреждения, предприниматели пренебрегают оформлением разрешений, и муниципалитет был вынужден приступить к изъятию транспортных средств.

Напоминаем, что пользователи элекросамокатов должны соблюдать установленные для них правила дорожного движения. В частности, не превышать скорость, которая составляет до 25 км/ч.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «Газель» сбила велосипедиста.

Фото t.me/Fateev