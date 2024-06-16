Жителям Таганрога рассказали, можно ли покупать овощи и фрукты у дороги

Продолжается долгожданное лето, а с ним и сезон любимых ягод, фруктов и овощей. В чем опасность покупки овощей и фруктов у дороги? Как правильно их обрабатывать? Что точно нельзя покупать у дороги? На эти вопросы ответила Татьяна Тарадеева, врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье.

В чем опасность покупки овощей и фруктов у дороги?

Покупка овощей и фруктов у дороги сопряжена с рядом рисков для здоровья, связанных с загрязнением и ненадлежащими условиями хранения. Овощи и фрукты, выставленные на продажу возле оживленных дорог, подвергаются воздействию выхлопных газов, содержащих вредные вещества, такие как оксиды азота, оксид углерода и мелкие частицы. Эти загрязнители среды могут оседать на продуктах, делая их небезопасными для употребления. Как правило, в небольших количествах вредные вещества выводятся из организма, но при оседании постепенно приводят к болезням желудочно-кишечного тракта и снижению иммунитета.

«Придорожные» овощи и фрукты могут быть поражены бактериями, некоторые из них вызывают пищевые отравления, такие как сальмонеллез, дизентерия и другие пищевые токсикоинфекции, а также поражают организм гельминтами. Овощи и фрукты, продающиеся у дороги, часто хранятся при неправильном температурном режиме и влажности. Это может привести к порче продуктов, росту вредных бактерий, причем продукты внешне могут выглядеть вполне презентабельно.

Употребление загрязненных овощей и фруктов может привести к пищевым отравлениям, диарее и рвоте, инфекциям дыхательных путей или вызвать аллергическую реакцию.

Какие овощи и фрукты точно не стоит покупать у дороги?

Овощи и фрукты, которые растут близко к земле или имеют тонкую кожицу, подвергаются большему риску загрязнения. К ним относятся:

• листовые овощи (шпинат, салат и другая зелень);

• ягоды (клубника, голубика);

• грибы и бахчевые (арбуз, дыня);

• помидоры;

• огурцы;

• персики;

• яблоки.

Как правильно обрабатывать овощи и фрукты, купленные у дороги, перед употреблением?

Покупать такие фрукты и овощи нежелательно, но если покупка уже случилась, то чтобы снизить риски для здоровья необходимо их тщательно обработать. Промойте овощи и фрукты под проточной водой в течение как минимум 30 секунд. Используйте щетку для удаления грязи и пестицидов. Удаляйте кожуру с фруктов и овощей с толстой кожицей. Для дополнительной дезинфекции замочите овощи и фрукты в чистой воде на 5-10 минут. Затем тщательно промойте их чистой водой. Храните овощи и фрукты в холодильнике при температуре 4C или ниже.

Признаки отравления зачастую проявляются в первые два часа после употребления: тошнота, рвота, боли в животе, спазмы, диарея, головокружение, слабость, повышение температуры. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Фото из архива «Таганрогской правды»