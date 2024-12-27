Жителям Таганрога рассказали, когда начислят пенсии за январь

Пенсии за январь будут начислены до 28 декабря, сообщает telegram-канал Объясняем.рф Ростовская область. Деньги перечислят тем, кто получает выплаты через банк с 1 по 9 число.

Новые сроки распространяются на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Уточняется, что страховые пенсии придут уже проиндексированными. С 1 января 2025 года они увеличиваются на 7,3% как для работающих, так и для неработающих россиян.

Начисление выплат по стандартному графику банки возобновят с 10 января. Пенсионерам, которые получают выплаты через Почту России, деньги за январь принесут в привычные дни. Почтальоны начнут доставку выплат на дом с 3 января и будут работать все праздничные дни с учётом графика отделений.

Ранее мы рассказали, что работающим пенсионерам Ростовской области с 1 января проиндексируют пенсии.

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