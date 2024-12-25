Работающим пенсионерам Ростовской области с 1 января проиндексируют пенсии

В 2025 году отделение СФР по Ростовской области проведет индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Повышение обеспечат всем получателям пенсий – независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

Согласно изменениям, подписанным Президентом РФ в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии отделение СФР по Ростовской области будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Например, работающий пенсионер получает сейчас 18 354 руб. в месяц, а будь он неработающим, получал бы 35 178 руб. Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации, 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться исходя из суммы в 35 178 руб. Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 568 руб. в месяц (7,3% от 35 178 руб.). Итого на руки он будет получать 20 922 руб. (18 354 руб. + 2 568 руб.).

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Иными словами, повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако Правительство РФ сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Отметим, что возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров. Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области