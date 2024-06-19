Жителям Таганрога рассказали, каким будет прожиточный минимум в 2025 году

Правительство РФ утвердило размер прожиточного минимума (ПМ) на 2025 год. Госуслуги на своих ресурсах рассказывают, каким будет прожиточный минимум в 2025 году и на что он влияет.

Так вырастут суммы по сравнению с 2024 годом:

17 333 рублей вместо 15 453 рублей — на душу населения;

19 329 рублей вместо 16 844 рублей — для трудоспособного населения;

15 250 рублей вместо 13 290 рублей — для пенсионеров;

17 201 рублей вместо 14 989 рублей — для детей.

Это суммы в целом по России. Регионы раз в год утверждают свои размеры прожиточного минимума. Напомним, в Ростовской области прожиточный минимум на 2024 год установлен на уровне:

на душу населения — 14 526 рублей;

для пенсионеров — 12 492 рубля;

для детей — 14 378 рублей.

На что влияет прожиточный минимум?

Социальная доплата к пенсии

Если сумма всех выплат пенсионеру меньше ПМ в регионе, назначается доплата до федерального или регионального ПМ — смотря какой выше.

Средства при списании долгов

Если происходят списания по исполнительному производству, можно подать приставам заявление, чтобы на одном из счетов оставался прожиточный минимум. Можно — через Госуслуги. Аналогичный подход — для управляющего при банкротстве.

Статус малоимущих и господдержка

При определении прав на выплаты и льготы может учитываться федеральный или региональный прожиточный минимум. Например, для соцконтракта, единого пособия, выплаты из маткапитала, питания в школе или бесплатной юридической помощи.

Чем прожиточный минимум отличается от МРОТ?

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Он влияет на зарплату. Это другая величина, она устанавливается отдельно от прожиточного минимума.

Фото из архива «Таганрогской правды»