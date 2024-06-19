Жителям Таганрога рассказали, каким будет прожиточный минимум в 2025 году

Правительство РФ утвердило размер прожиточного минимума (ПМ) на 2025 год. Госуслуги на своих ресурсах рассказывают, каким будет прожиточный минимум в 2025 году и на что он влияет.
Так вырастут суммы по сравнению с 2024 годом:
- 17 333 рублей вместо 15 453 рублей — на душу населения;
- 19 329 рублей вместо 16 844 рублей — для трудоспособного населения;
- 15 250 рублей вместо 13 290 рублей — для пенсионеров;
- 17 201 рублей вместо 14 989 рублей — для детей.
Это суммы в целом по России. Регионы раз в год утверждают свои размеры прожиточного минимума. Напомним, в Ростовской области прожиточный минимум на 2024 год установлен на уровне:
- на душу населения — 14 526 рублей;
- для пенсионеров — 12 492 рубля;
- для детей — 14 378 рублей.
На что влияет прожиточный минимум?
Социальная доплата к пенсии
Если сумма всех выплат пенсионеру меньше ПМ в регионе, назначается доплата до федерального или регионального ПМ — смотря какой выше.
Средства при списании долгов
Если происходят списания по исполнительному производству, можно подать приставам заявление, чтобы на одном из счетов оставался прожиточный минимум. Можно — через Госуслуги. Аналогичный подход — для управляющего при банкротстве.
Статус малоимущих и господдержка
При определении прав на выплаты и льготы может учитываться федеральный или региональный прожиточный минимум. Например, для соцконтракта, единого пособия, выплаты из маткапитала, питания в школе или бесплатной юридической помощи.
Чем прожиточный минимум отличается от МРОТ?
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Он влияет на зарплату. Это другая величина, она устанавливается отдельно от прожиточного минимума.
Фото из архива «Таганрогской правды»